Le 10 décembre 2014, tous les agents des Inforoutes se sont réunis dans les locaux de Privas. Cette réunion annuelle traditionnelle a permis de faire un bilan sur l’année écoulée et aborder les perspectives de l’année prochaine. Maurice Quinkal, le Président du Syndicat mixte des Inforoutes, a félicité les agents pour le travail fourni et l’implication de tous.



Ludovic Bayle a dressé un bilan de l’année très positif avec un niveau de qualité de service qui se maintient face aux demandes croissantes des adhérents.

En particulier, en 2014, on notera une grosse activité concernant le câblage et la maintenance informatique des collèges, le logiciel métier Cosoluce utilisé par près de 120 collectivités, l’accompagnement au passage PES V2, la maintenance des réseaux informatiques des écoles et des mairies, le système d’information géographique GéoArdèche ... les prestations du syndicat couvrent maintenant tous les besoins dans le domaine de l’informatique communale : la liste de nos services.

Franck Gargault du Conseil Général de l’Ardèche, a abordé le sujet du cycle de vie des documents et a souligné l’importance de l’existence d’un plan de classement. Il a aussi rappelé les bonnes pratiques Informatique et Liberté et les obligations pour les utilisateurs de données personnelles.

Cette année 2014 marquera une étape importante dans le domaine de la dématérialisation : le 1er janvier 2015 est la date butoir pour le passage au PES V2 (toutes les collectivités qui utilisent les services Inforoutes ont franchi le cap), mais aussi la date limite pour mettre en conformité son certificat électronique dans le cadre de la télétransmission des actes.

Pour l’année 2015, les nouveaux horizons s’ouvrent autour de la mise en place de plusieurs services : sensibilisation à la fonction de CIL (Correspondant Informatique et Libertés), gestion électronique des documents, application du droit des sols, logiciel de gestion périscolaire (cantine, garderie et temps d’activité périscolaire,...)