L’objectif de dématérialisation totale des pièces comptables (signature et transmission) fait face aujourd’hui aux écueils de la compétence et de l’organisation.

Face à ces problématiques, la Direction Générale des Finances Publiques organise des sessions de formation à l’appropriation et à la maîtrise des outils et des techniques, afin de réussir et d’optimiser la transition de sa collectivité à la dématérialisation totale.

Ludovic BAYLE a participé en tant qu’invité à la première session de ces formations (lundi 15-06-2015) effectuée par Mme Mariannick ROUMEAS.

Mme ROUMEAS a en effet été sollicitée par la DGFIP suite au remarquable travail de dématérialisation qu’elle a mené à la mairie de la Roche de Glun avec l’assistance des Inforoutes et des logiciels de gestion Cosoluce.

Pour plus d’informations, rapprochez vous du CNFPT.