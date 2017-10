Accueil > Virus et Messagerie

Depuis quelques jours, les utilisateurs de messagerie passant par la plateforme technique du Syndicat Mixte des Inforoutes reçoivent des messages les informant qu’un message avec un virus, qui leur était destiné, a été détecté et bloqué par les serveurs du Data Center du Syndicat.

Le message d’information indique la provenance du message infecté et vous permet d’avertir éventuellement l’expéditeur de l’infection de sa machine.

Ceci sensibilise aussi les utilisateurs sur le nombre important de messages infectés reçus et bloqués par nos administrateurs réseau. Cette sécurité est coûteuse en bande passante, en charge serveur et en personnel qui doivent en permanence surveiller le trafic et prendre les mesures nécessaires à chaque vague de messages infectés.