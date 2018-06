Accueil > Réglementation sur la protection des données : le SMI vous accompagne

L’utilisation des données à caractère personnel (Ex : nom, adresse, date de naissance…) pour les collectivités est soumise à un cadre légal pour garantir le respect de la vie privée et des libertés individuelles.

Les objectifs du législateur européen exprimés à travers le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) sont multiples. Il s’agit de créer un cadre renforcé et harmonisé de la protection des données tenant compte des récentes évolutions technologiques (Big Data, objets connectés, Intelligence Artificielle) et des défis qui accompagnent ces évolutions. L’individu est placé au cœur du dispositif légal qui voit ainsi ses droits renforcés (consolidation des obligations d’information, restrictions en termes de recueil de consentement, nouveau droit à la portabilité des données, à l’effacement, etc.).

En ce sens, le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose à tous les organismes publics de désigner un délégué à la protection des données. Pour + d’infos sur cette nouvelle loi, consultez le site de la CNIL.

Le SMI vous propose un DPO mutualisé pour vous aider à répondre aux nouvelles obligations du RGPD . Profitez de :

D’un expert pour répondre aux exigences du RGPD

D’une réduction des prix

Coaching si la collectivité désigne un DPO interne

mutualisation par une structure intercommunale

Le rôle du DPO est de piloter la protection des données en 2 étapes :

Étape 1 :

Inventorier les traitement de données à caractère personnel

Analyser leur conformité

Sensibiliser la collectivités aux règles

Étape 2

Informer et conseiller sur les obligations

Contrôler le respect du RGPD

Conseiller sur l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier son exécution

Coopérer avec la CNIL

Aider à la mise en place d’une charte informatique

Une question ? Prenez contact avec notre déléguée à la protection des données : mgasparian@inforoutes.fr