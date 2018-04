Accueil > Offre d’emploi : technicien SIG



Au sein du service SIG en charge de l’animation de la plateforme départementale SIG : GéoArdèche, de la gestion de l’outil ADS et service mutualisé SIG et cartographie pour le département de l’Ardèche.

Missions

Vous renforcez l’équipe composée d’un technicien / cartographe SIG et d’un responsable SIG.

Vous serez en relation avec les utilisateurs des collectivités pour répondre à leurs demandes :

de cartes

de données complémentaires à intégrer ou exporter

d’applications à développer (web-sig)

d’assistances à l’utilisation

de formation à l’utilisation des outils existants.

Vous travaillerez aussi à construire et maintenir les bases de données multi-thématiques constituant le socle de la plate-forme en garantissant la qualité et la mise à jour des données, tout en respectant les standards en vigueurs. Pour cela vous participerez à la conception et au développement des outils nécessaires (application web-sig, scripts ETL, développement particulier…). Les projets en cours : développement d’applications web-sig, migration de la plate-forme GéoArdèche en html5, déploiement d’outil de gestion de réseau SIG « eau ».

Profil et compétences :

De formation géomatique bac +3 ou de niveau équivalent avec une expérience significative. Vos compétences techniques incluent la maîtrise d’un logiciel SIG bureautique (Qgis de préférence) et de l’administration de base de données (PostgreSQL / Postgis), une connaissance des standards CNIG / COVADIS notamment sur les réseaux d’eau serait un plus, idéalement, vous êtes utilisateur de FME et connaissez le moteur « Aigle-GEO ». Des qualités d’écoute, de la pédagogie, de la rigueur et une bonne capacité à travailler en équipe sont indispensables. Vous êtes réactif, vous êtes force de proposition, vous avez le sens du service, alors rejoignez-nous.

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, Rémunération selon expérience + chèques déjeuners, Déplacement sur tout le département de l’Ardèche (permis B impératif).

Pour tous renseignements, contactez : M. Bertrand COCHARD - Responsable SIG - bcochard@inforoutes.fr – 09 72 44 64 58

Pour postuler, il convient d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante directeur@inforoutes.fr

Date limite de candidature : 27 avril 2018.