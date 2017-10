Accueil > Inforoutes dans le DAUPHINÉ LIBÉRÉ du vendredi 10 juin 2016

Le 9 juin, la Mission Locale a ouvert le dispositif de Garantie jeunes à Privas. Ce dispositif a pour but d’aider les jeunes en difficulté pour les guider à trouver un emploi qui leur correspond.

Des conseillers de la Mission Locale sont là pour « les conseillers et mettent à disposition, clés, outils et contacts qui leur permettront d’y parvenir » comme nous l’explique le Dauphiné Libéré.

Ludovic BAYLE, Directeur du Syndicat Mixte des Inforoutes et Parrain de ce groupe, était présent pour les accompagner et « leur montrer qu’on peut réussir si on en a l’envie ».

Le Sous-préfet, M. Paul Marie CLAUDON, également présent, a quant à lui souligner que « ce dispositif est l’occasion de confronter les jeunes à la réalité du travail ».