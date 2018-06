Accueil > Géoportail National de l’Urbanisme - Réunion d’information

Au programme :

Accueil café à 9h30

Introduction du Directeur départemental des territoires et de la Directrice générale adjointe Attractivité et territoires du département de l’Ardèche à 10h

Intervention conjointe DDT07 et SMI-GéoArdèche à partir de 10h15

Échanges, questions, réponses

Un petit rappel des points qui seront abordés :

la mise à jour des documents d’urbanisme (DU) et notamment le processus de remontées des modifications, révisions, …

le format des livrables au standard en vigueur (CNIG),

l’accompagnement pour le dépôt des DU sur le GPU et la délégation possible,

la mise à disposition des documents sur GéoArdèche,

Le sondage est toujours accessible si vous souhaitez modifier et nous signaler votre présence : https://framadate.org/qTZaznTsULj2TUuX

Pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter au : 09 72 44 64 58.

De la part de la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche et du Syndicat Mixte des Inforoutes/GéoArdèche,