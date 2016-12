Accueil > Les actualités > Vague de courriels infectés

Ces mails prennent la forme de rappels de paiement, de facture ou même de R.I.B. transmis en pièces jointe, sous le format .doc le plus souvent. L’ouverture de ces pièces jointes exploite une faille des logiciels Microsoft Office pour infecter votre ordinateur. Le premier symptôme est l’impossibilité d’utiliser vos navigateurs internet. Dès ce constat, il vous faut absolument être désinfecté ; le virus installant à son tour des logiciels d’écoute et le nettoyage prenant entre deux heures et une journée pour les cas les plus graves.

Les mails contenant le virus ont l’air particulièrement authentiques, ainsi, soyez particulièrement attentifs et n’hésitez pas à contacter la hotline du SMI en cas de doute.

Nos techniciens mettent tout en œuvre pour bloquer au mieux ces mails lors de leur réception sur nos serveurs.