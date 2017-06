Accueil > Mise à jour de l’Antivirus Trend

Une mise à jour importante est en cours sur l’antivirus Trend pour prendre en compte en autre les dernières attaques virales. Or celle ci est assez importante et peut bloquer votre poste pendant un certain temps en fonction de votre débit. Cela peut aller jusqu’à une heure, voire plus. Il est important de la laisser se dérouler tranquillement et il ne faut surtout pas redémarrer brutalement votre poste.

En cas de doute n’hésitez pas a contacter notre hotline au 04 75 30 79 13 pendant les heures ouvrables ou par mail à hotline@inforoutes.fr

L’équipe technique.