Accueil > Les premières journées de la Secrétaire

Le Syndicat Mixte des Inforoutes organise en cette fin d’année 4 réunions d’informations sur le sujet de la dématérialisation en différents points du territoire pour limiter les déplacements de chacun et permettre à un maximum de personnes de s’y rendre. Les réunions se déroulent sur une après-midi complète, commencent à 13h30 et se terminent à 17h. Durant toute l’après-midi, des agents des Inforoutes se tiendront disponibles sur des stands pour présenter les activités du Syndicat et répondre à vos sollicitations particulières. L’objectif de ces après-midi est de vous montrer quels seront les changements induits par les nouveautés réglementaires à venir. Dates et lieux : Le 24 Novembre 2016 à Davézieux (Salle de l’Etable, château de la Lombardière) Stands : Périscolaire, Cosoluce, SIG/ADS, Marchés publics et Outils de dématérialisation Le 28 Novembre 2016 à Toulaud (Salle des fêtes) Stands : Périscolaire, Cosoluce, SIG/ADS, Marchés publics et Outils de dématérialisation Le 1er Décembre 2016 à Thueyts (Château de Blou) Stands : Périscolaire, Cosoluce, SIG/ADS et Outils de dématérialisation Le 5 Décembre 2016 à Lablachère (Mairie) Stands : Périscolaire, Cosoluce et Outils de dématérialisation Déroulement de l’après-midi : Accueil avec café à partir de 13H30 A partir de 14h, réunion d’informations sur : - PES V2 Retour (Informations sur le paiement effectif des mandats et titres) - PES ASAP (Avis des Sommes à Payer) - Chorus – Dématérialisation des factures à destination des Collectivités

DSN Mensuelle (Déclaration Sociale Nominative, remplacement de la DADS)

Retenues à la source (Entrée en vigueur en 2018 – Agents et élus)

Saisine par Voie Electronique (Formulaires de contact en ligne) Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

Autres points divers (COMEDEC, …) A partir de 16 h : Club Cosoluce pour les utilisateurs. Présentation des nouveautés de la version Majeure du mois de Novembre des logiciels, puis jeu de questions/réponses Le Syndicat sera également présent toute la journée du Jeudi 17 Novembre à la Salle Ouvèze à Privas dans le cadre de la semaine de l’Innovation (Thème : « La dématérialisation dans les collectivités locales »). Ce sera de nouveau l’occasion de vous accueillir sur notre stand pour parler de dématérialisation. Pour vous inscrire à ces manifestations, merci d’envoyer un email à contact@inforoutes.fr en indiquant le lieu où vous souhaitez venir et les noms des personnes qui souhaitent participer. Merci de communiquer en interne dans votre collectivité afin qu’un maximum d’entre vous puisse en profiter